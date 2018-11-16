Сільгоспвиробництво в Україні з початку року зросло на 9%

Сільськогосподарські підприємства збільшили виробництво на 15%, а господарства населення – на 2%.

Зростання виробництва сільськогосподарської продукції в Україні в січні-вересні поточного року становить 9% порівняно з аналогічним періодом 2017 року, повідомила Державна служба статистики України.

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Зокрема, сільськогосподарські підприємства за звітний період збільшили виробництво на 15%, а господарства населення – на 2%.

Виробництво рослинницької продукції за дев'ять місяців цього року зросло на 12,2% порівняно з січнем-жовтнем минулого року. Зростання виробництва цієї продукції на сільгосппідприємствах становить 18,6%, а в господарствах населення - 3,9%.

Разом з тим виробництво тваринницької продукції за січень-вересень збільшилося на 0,1%. При цьому на сільгосппідприємствах цей показник збільшився на 2,7%, а у господарствах населення скоротився на 2,1%.

У Держстаті зазначили, що наведені дані не враховують інформацію c тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій в Донецькій і Луганській областях.

Як повідомляв УНІАН, падіння виробництва сільськогосподарської продукції в Україні у 2017 році становить 2,7% порівняно з 2016 роком. Зокрема, сільськогосподарські підприємства скоротили виробництво на 3,9%, а населення – на 1,2%.