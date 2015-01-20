Україна заборонила ввезення і транзит яєць із Туреччини

Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України заборонила поставки інкубаційних яєць із Туреччини в країну, а також транзит по її території.

Про це УНІАН повідомив начальник департаменту ветеринарної медицини Держветфітослужби Олександр Вержиховський.

«Ми дали заборону на постачання яєць з Туреччини, тому що там зафіксовані випадки захворювання птиці такими небезпечними хворобами, як, наприклад, хвороба Ньюкасла. Ми заборонили ввезення на свою територію і транзит», - сказав Вержиховський.

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Раніше Россільгоспнагляд заявив, що Україна не допускає транзит в Росію через свою територію інкубаційних яєць із Туреччини.