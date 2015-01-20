Інтерпол оголосив у розшук голову агрохолдингу "Мрія"

Про це повідомив у себе в Facebook радник голови МВС, народний депутат України Антон Геращенко.

"Сьогодні нарешті громадянин Гута, який шахрайським шляхом привласнив гроші восьми іноземних інвестиційних фондів на загальну суму більше 100 мільйонів доларів, оголошений у міжнародний розшук по лінії Інтерполу. Всього ж, за даними слідства, Агрохолдинг «Мрія» та його генеральний директор Гута до серпня 2014 року мав перед українськими й іноземними кредиторами фінансові зобов'язання в обсязі 1,3 млрд доларів. Набравши кредитів, Агрохолдинг «Мрія» оголосив про неможливість їх погашення", - написав Геращенко.

Він нагадав, що в жовтні Агрохолдинг отримав позитивні результати аудиторської перевірки однієї з іноземних аудиторських компаній - як з'ясувало слідство, на підставі фальшивих та підроблених бухгалтерських звітів.

Читайте такожІнтерпол оголосив у розшук Януковича, Азарова і колишніх посадових осіб (документ)"Коли засмучені кредитори звернулися в правоохоронні органи, грошей на рахунках фірми вже не було, а громадянин Гута, за даними прикордонників, на особистому автомобілі перетнув державний кордон України та Євросоюзу. Головне слідче управління МВС порушило кримінальне провадження за підозрою в заволодінні фінансових коштів шахрайським шляхом в особливо великих розмірах", - написав Геращенко.

14.01.2015 Гута оголошений у державний розшук.

15.01.2015 Печерський районний суд дав дозвіл затримати підозрюваного з метою подальшого утримання під вартою,

17.01.2015 МВС передало матеріали з проханням про оголошення в міжнародний розшук у Робочий апарат Інтерполу.

"Сьогодні - через 3 дні - громадянин Гута оголошений в міжнародний розшук і має «червону картку» Інтерполу", - додав радник Авакова.