Україна знизила експорт зернових: хто купує вітчизняну пшеницю та кукурудзу

Найбільшими імпортерами українського зерна цього року залишилися країни Африки, Азії та Європи

Україна в січні-вересні поточного року знизила експорт зернових на 12% порівняно з аналогічним періодом 2017 року - до 28 млн тонн на загальну суму 4,8 млрд дол.

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Про це повідомила прес-служба Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» з посиланням на слова заступника директора інституту Миколи Пугачова.

"За січень-вересень 2018 року експорт вітчизняних зернових зменшився проти минулорічних показників за аналогічний період майже на 12% і становив 28 млн тонн. При цьому обсяги вартості поставок знизилися лише на 2% - до 4,8 млрд дол. США", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, експерт зазначив, що за дев'ять місяців поточного року за кордон було поставлено 11,2 млн тонн пшениці на суму 2 млрд дол., кукурудзи - 13,7 млн тонн на 2,3 млрд дол., ячменю - на 2,5 млн тонн на 0,5 млрд дол.

При цьому найбільшими імпортерами українського зерна цього року залишилися країни Африки, Азії і Європи. За словами експерта, найбільше українського зерна за дев'ять місяців поточного року закупив Єгипет, частка якого в загальному експорті українських зернових в січні-вересні 2018 року становила 11,5% обсягів вартості поставок.

Крім того, помітні частки в українському експорті зернових припали на Китай (8,8%), Іспанію (7,3%), Нідерланди (7%), Індонезію (5,9%), Саудівську Аравію (5,7%) та Італію (5%). Експерт зазначив, що разом з Тунісом, Ізраїлем і Філіппінами ці країни приносять понад дві третини доходів від усього експорту зернових з України.

Як повідомляв УНІАН, за попередніми даними, в 2017-2018 МР аграрії експортували 39,4 млн тонн зерна.

За інформацією Української зернової асоціації, Україна в 2018-2019 маркетинговому році може збільшити експорт зернових до 52,5 млн тонн.