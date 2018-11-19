Салат "Олів’є" подорожчав: скільки доведеться заплатити за традиційну новорічну страву

Приготування трьох кілограмів страви обійдеться в 166 гривень.

Салат "Олів’є", який є традиційною стравою на новорічно-різдвяних столах українців, подорожчав. Ціни на продукти, які входять до салату, за рік зросли на понад чверть.

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Про це йдеться в сюжеті програми "Сніданок з "1+1".

В Українській асоціації постачальників торговельних мереж підрахували, що приготувати салат "Олів’є" обійдеться на 36 гривень більше, ніж торік. За півтора місяця до Нового року інгредієнти на три кілограми салату "Олів’є" коштують 166 гривень.

Нагадаємо, в 2017 року приготування тих же трьох кілограмів салату коштувало 130 гривень.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в жовтні 2018 року в річному вираженні – порівняно з жовтнем 2017 року - становила 9,5%, прискорившись із 8,9% місяцем раніше.

Національний банк прогнозує інфляцію на кінець 2018 року на рівні 10,1%, уряд - 9%.

Міжнародний валютний фонд і Світовий банк очікують інфляцію в Україні поточного року на рівні 9% і 10%, відповідно.