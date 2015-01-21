У Росії через зростання цін Генпрокуратура розпочала масові перевірки магазинів

У Росії з 20 січня Генпрокуратура розпочала масові перевірки ритейлерів, пише газета «Ведомости» з посиланням на представників роздрібних мереж.

За їхніми словами, співробітники відомства під час перевірок посилаються на лист генпрокурора Росії Юрія Чайки з дорученням перевірити з 20 по 23 січня ціноутворення роздрібних магазинів.

У магазинах X5 Retail Group 20 січня пройшло близько 20 перевірок за участю прокуратури та інших контролюючих органів, заявив представник групи Володимир Русанов.

В «Ашані» прокурорські перевірки пройшли в Казані, Самарі, Єкатеринбурзі, уточнила представник ритейлера Марія Курносова.

«Вибирають в основному соціально значущі товари і перевіряють їх ціноутворення», - сказала вона.

Також перевірки за участю прокуратури пройшли напередодні в магазинах «Діксі», підтвердила представник рітейлера Катерина Куманина.

У грудні 2014 року частина соціально значущого продовольства в російських регіонах подорожчала більш ніж на 30%, свідчать дані Росстата. Формально це дає уряду можливість запровадити держрегулювання цін: закон про торгівлю дозволяє йому встановлювати гранично допустимі ціни на соціально значущі товари в регіонах, якщо протягом 30 днів їхня ціна зростає на 30% або більше. Вводити такі обмеження можна на термін до 90 днів.

Для цього до уряду має звернутися Мінекономрозвитку з даними Росстату про зростання цін. Чи буде міністерство рекомендувати уряду використовувати право на заморожування цін поки під знаком питання.

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До соціально значущих належить більше 20 найменувань продовольчих товарів: м'ясо різних видів, риба, яйця, крупи, борошно, овочі, олія, молоко і молочні продукти, цукор і сіль, хліб, чай, яблука та ін.

Якщо знадобиться, уряд може взятися за регулювання цін на продовольство, погодився на початку цього тижня віце-прем'єр Аркадій Дворкович, але поки цей механізм не використовується, аби не спровокувати дефіцит.

Обмеження роздрібних цін, якщо воно буде введено більше вдарить по постачальниках, ніж по ритейлерах, вважає старший аналітик Райффайзенбанку Наталія Колупаєва. Ритейлери не стануть закуповувати товар собі в збиток, не маючи можливості компенсувати зростання закупівельної ціни в роздробі, і будуть намагатися адаптувати асортимент і ціноутворення так, щоб зберегти рівень прибутковості продажів, пояснює вона.

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Крім того, роздрібні мережі, як і постачальники, можуть, не підвищуючи ціну на конкретний товар, компенсувати недоотриманий дохід підвищенням цін на товари-аналоги чи інші, які не підпадають під обмеження, вказує Колупаєва: наприклад, не підвищуючи ціни на простий кефір, зробити дорожчим кефір із фруктовими добавками.