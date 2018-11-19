Експерти знизили прогноз виробництва цукру до 1,7 мільйона тонн

Прогноз знижений через низьку цукристість цукрових буряків, незважаючи на рекордний показник середньої врожайності.

Експерти Національної асоціації цукровиробників "Укрцукор" (НАЦУ) знизили прогноз виробництва цукру в 2018-2019 маркетинговому році (МР, вересень 2018 – серпень 2019) до 1,7 мільйона тонн до 2 мільйонів тонн через низьку цукристість цукрових буряків.

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Про це повідомила прес-служба асоціації у відповідь на запит УНІАН.

"Незважаючи на те, що врожайність рекордно висока в цьому році, цукристість є однією з найнижчих, тому прогноз з виробництва цукру довелося знизити. За прогнозами НАЦУ "Укрцукор", поточного сезона очікуємо 13,8 мільйона тонн цукросировини і виробництво цукру на рівні 1,7-1,75 мільйона тонн", - цитує прес-служба слова аналітика сировинних ринків та сільського господарства асоціації Василя Долинського.

Так, за словами Долинського, середня врожайність цукрових буряків в поточному році становить близько 490 ц/га, що є рекордним показником. Він зазначив, що найвища врожайність спостерігається у Львівській, Вінницькій і Київській областях, а найнижча - у Кіровоградській і Харківській.

"У поточному сезоні видалися хороші умови для збору врожаю, тепла і суха осіння погода полегшила аграріям копку і вивезення коренеплодів з полів. Варто зазначити невисоку забрудненість цукрових буряків, яка надходила на виробництво", - зазначив Долинський.

За його словами, в поточному маркетинговому році план збору врожаю цукрових буряків випереджає минулорічний на 3%. Разом з тим аналітик зазначив відставання на 140 тисяч тонн збір цукросировини у порівнянні з аналогічною датою минулого року.

Як повідомляв УНІАН, раніше експерти асоціації прогнозували виробництво цукру в поточному маркетинговому році (МР, вересень 2018 – серпень 2019) на рівні трохи менше 2 мільйонів тонн, незважаючи на скорочення кількості працюючих заводів.

Україна за сезон цукроваріння 2017-2018 МР збільшила виробництво цукру на 6,5% у порівнянні з попереднім МР - до 2,14 мільйона тонн.