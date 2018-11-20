Українські аграрії намолотили рекордні 66,4 мільйона тонн зернових

Історичний рекорд виробництва зернових у 2018 році вдалося досягти завдяки високому врожаю кукурудзи, який також очікується на рівні історичного максимуму - близько 34,8 мільйона тонн.

Українські аграрії станом на 19 листопада намолотили рекордні 66,4 мільйона тонн зернових з площі 14,3 мільйона га, або 96% до прогнозу, перевищивши таким чином минулий історичний максимум на 4 тисячі тонн.

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Про це повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства з посиланням на слова першого заступника міністра аграрної політики і продовольства Максима Мартинюка.

"Враховуючи досить сприятливі погодні умови для пізніх ярих культур, наші акуратні прогнози про рекордний урожай за всю історію незалежності України починають виправдовуватися. На даний момент, коли прибирання зернових ще триває, маємо понад 66 мільйонів тонн, що вже перевищує попередній показник 2016 року", - цитує прес-служба слова Мартинюка.

Так, станом на 19 листопада, зернові та зернобобові культури обмолочені на площі 14,3 мільйона га (або 96% до прогнозу) та намолочено 66,4 мільйона тонн при врожайності 46,5 ц/га.

При цьому, за словами Мартинюка, історичний рекорд виробництва зернових у 2018 році вдалося досягти завдяки високому врожаю кукурудзи, який також очікується на рівні історичного максимуму - близько 34,8 мільйона тонн.

Крім того, в прес-службі зазначили, що в 2018 році вперше будуть зафіксовані рекордні показники збору і врожайності сої і соняшнику.

Зазначається, зокрема, що станом на 19 листопада зібрано 31,3 мільйона тонн на площі 4,1 мільйона га при врожайності 75,9 ц/га, що також є найвищим показником за всю історію незалежності України. Разом з тим українські аграрії зібрали 13,8 мільйона тонн соняшнику на площі 6 мільйонів га, або 99,8% до прогнозу при урожайності 22,8 ц/га; сої зібрано 4,3 мільйона тонн на площі 1,7 мільйона га, або 99% до прогнозу при урожайності 25,7 ц/га.

Як повідомляв УНІАН, раніше Мінагропрод підвищив прогноз врожаю зернових в 2018 році до 64 мільйонів тонн.

Згідно з даними Державної служби статистики, урожай зернових та зернобобових культур в Україні у 2017 році зменшився на 7,3% порівняно з 2016 роком і склав 61,3 мільйона тонн.

Минулий історичний рекорд українські аграрії встановили в 2016 році, зібравши 66 мільйонів тонн зернових, що на 5,9 мільйона тонн більше, ніж у 2015 році.