Україна збільшила експорт замороженої риби майже на 70%

Найбільшими імпортерами української замороженої риби стали Молдова, Німеччина, Угорщина, Азербайджан, Румунія, Грузія та Білорусь.

Українські виробники в січні-вересні поточного року збільшили експорт замороженої риби на 66,5% - до 1 мільйона доларів, повідомила прес-служба Державного агентства рибного господарства України.

Читайте такожРосія захопила близько 90% рибальських ресурсів України в Чорному морі

"За підсумками 9 місяців 2018 року Україна експортувала 454 тонни замороженої риби на загальну суму 1 мільйон доларів. В абсолютному вимірі це на 21% більше, ніж за аналогічний період минулого року, а в грошовому - на 66,5%", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що найбільшим імпортером цієї продукції в 2018 році стала Молдова, яка імпортувала 112 тонн замороженої риби на суму 196 тисяч доларів. Також серед найбільших країн-імпортерів Німеччина, яка імпортувала 103 тонни на суму 334 тисячі доларів, Угорщина - на суму 194 тисячі доларів, Азербайджан - на 94 тисячі доларів, Румунія - 45 тисяч доларів, Грузія - 56 тисяч доларів і Білорусь - на 26 тисяч доларів.

У прес-службі додали, що за 9 місяців 2018 року найбільше було експортовано форелі - 54 тонни на загальну суму 259 тисяч доларів, карпа - 29 тонн на 84 тисячі доларів, оселедця - 11,6 тонни на 13 тисяч доларів, а також 319 тонн іншої замороженої риби на суму 534 тисячі доларів.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році Україна збільшила експорт риби та водних біоресурсів на 26,5% - до 10,6 тисячі тонн.

За даними Держрибагентства, у 2017 році в Україні виловлено 94,2 тисячі тонн риби та водних біоресурсів, що на 6,6% більше, ніж в 2016 році.

Загальний обсяг виробництва товарно-харчової рибної продукції в Україні у 2017 році склав 63,3 тисячі тонн, що на 1,1% більше, ніж в 2016 році.