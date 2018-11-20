Найбільший виробник курятини в Україні купив словенську компанію

Агрохолдинг МХП підписав угоду про купівлю словенської птахівничої фабрики Perutnina Ptuj.

Найбільший виробник курятини в Україні агрохолдинг «Миронівський хлібопродукт» (МХП) підписав угоду про купівлю 90,68% випущеного акціонерного капіталу словенської птахівничої фабрики Perutnina Ptuj.

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Про це йдеться в повідомленні компанії, опублікованому на сайті Лондонської фондової біржі.

"MHP SE, одна з провідних міжнародних агропромислових груп, після заяви про намір придбання компанії Perutnina Ptuj D. D. ('Perutnina') 26 вересня 2018 року, сьогодні оголошує, що MHP SE підписав угоду про купівлю 90,692% випущеного акціонерного капіталу компанії Perutnina, вертикально інтегрованої компанії з надійною репутацією в Південно-Східній Європі, включаючи Словенію", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що очікувана операція підлягає звичайним умовам закриття, включаючи отримання дозволу від антимонопольного органу.

Таким чином МХП робить стратегічний крок з розширення діяльності, який принесе компанії додаткову цінність і посилить її позицію як глобального гравця.

Також наголошується, що МХП планує збільшити обсяги продажів існуючих брендів і продуктів Perutnina на Балканах і в Східній Європі.

Як повідомляв УНІАН, раніше агрохолдинг МХП отримав дозвіл Комісії із захисту конкуренції Сербії на придбання 90,69% акцій словенської компанії Perutnina Ptuj.

Протягом наступних п'яти років МХП має намір інвестувати в птахівничу і м'ясопереробну фабрику Perutnina Ptuj в Словенії 200 млн євро.

МХП за підсумками 2017 року отримав 230 млн дол. чистого прибутку, що в 3,3 раза більше, ніж за 2016 рік. Виручка холдингу за 2017 рік збільшилася на 13% і становила 1,288 млрд дол.

У 2017 році "Миронівський хлібопродукт" реалізував 532,727 тис. тонн профільної продукції, що відповідає рівню 2016 року.

Довідка УНІАН. Компанія «Миронівський хлібопродукт» – найбільший виробник м'яса птиці в Україні. Крім птахівництва і суміжних виробництв, холдинг займається вирощуванням кукурудзи, соняшнику, пшениці, ріпаку, фруктів, а також виробництвом яловичини, ковбасних виробів. Земельний банк компанії становить близько 370 тис. гектарів.