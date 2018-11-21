Саудівська Аравія зняла заборону на ввезення рогатої худоби з України
Саудівська Аравія зняла заборону на ввезення живої великої та дрібної рогатої худоби, оскільки санітарні норми в Україні відповідають вимогам Міжнародного епізоотичного бюро та вимогам країни-імпортера.
Читайте такожУкраїна збільшила експорт м'яса птиці: хто купує
"Міністерство екології водних ресурсів і сільського господарства Королівства Саудівська Аравія прийняло рішення про зняття заборони на імпорт з України живої рогатої худоби та дрібної рогатої худоби для забою і розведення у зв'язку з тим, що санітарні норми в Україні відповідають вимогам Міжнародного епізоотичного бюро, а також вимогам Королівства Саудівська Аравія", - йдеться в повідомленні.
У прес-службі відзначили, що це рішення було прийнято за результатами візиту до України технічної комісії Королівства Саудівська Аравія за оцінкою української системи державного контролю вирощування великої та дрібної рогатої худоби з метою можливості її експорту на ринок Саудівської Аравії.
Як повідомляв УНІАН, у серпні Саудівська Аравія вивчала можливість імпорту українського великої та дрібної рогатої худоби.
У 2017 році Україна і Саудівська Аравія підписали меморандум про інвестиційну співпрацю у сфері сільського господарства.