Саудівська Аравія зняла заборону на ввезення рогатої худоби з України

Рішення було прийнято за результатами візиту до України технічної комісії Королівства Саудівська Аравія за оцінкою української системи держконтролю вирощування великої та дрібної рогатої худоби.

Саудівська Аравія зняла заборону на ввезення живої великої та дрібної рогатої худоби, оскільки санітарні норми в Україні відповідають вимогам Міжнародного епізоотичного бюро та вимогам країни-імпортера.

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"Міністерство екології водних ресурсів і сільського господарства Королівства Саудівська Аравія прийняло рішення про зняття заборони на імпорт з України живої рогатої худоби та дрібної рогатої худоби для забою і розведення у зв'язку з тим, що санітарні норми в Україні відповідають вимогам Міжнародного епізоотичного бюро, а також вимогам Королівства Саудівська Аравія", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі відзначили, що це рішення було прийнято за результатами візиту до України технічної комісії Королівства Саудівська Аравія за оцінкою української системи державного контролю вирощування великої та дрібної рогатої худоби з метою можливості її експорту на ринок Саудівської Аравії.

Як повідомляв УНІАН, у серпні Саудівська Аравія вивчала можливість імпорту українського великої та дрібної рогатої худоби.

У 2017 році Україна і Саудівська Аравія підписали меморандум про інвестиційну співпрацю у сфері сільського господарства.