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Саудівська Аравія зняла заборону на ввезення рогатої худоби з України

08:52, 21 листопада 2018
Агро
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Ілюстрація REUTERS

Саудівська Аравія зняла заборону на ввезення живої великої та дрібної рогатої худоби, оскільки санітарні норми в Україні відповідають вимогам Міжнародного епізоотичного бюро та вимогам країни-імпортера.

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"Міністерство екології водних ресурсів і сільського господарства Королівства Саудівська Аравія прийняло рішення про зняття заборони на імпорт з України живої рогатої худоби та дрібної рогатої худоби для забою і розведення у зв'язку з тим, що санітарні норми в Україні відповідають вимогам Міжнародного епізоотичного бюро, а також вимогам Королівства Саудівська Аравія", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі відзначили, що це рішення було прийнято за результатами візиту до України технічної комісії Королівства Саудівська Аравія за оцінкою української системи державного контролю вирощування великої та дрібної рогатої худоби з метою можливості її експорту на ринок Саудівської Аравії.

Як повідомляв УНІАН, у серпні Саудівська Аравія вивчала можливість імпорту українського великої та дрібної рогатої худоби.

У 2017 році Україна і Саудівська Аравія підписали меморандум про інвестиційну співпрацю у сфері сільського господарства.

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Теги: #Саудівська Аравія#ВРХ