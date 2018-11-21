Prozorro запустило продаж прав на оренду землі

Перші аукціони завершаться вже через місяць.

Державне підприємство "Прозорро.Продажі" приступило до проведення перших аукціонів з продажу прав на оренду земельних ділянок в Україні.

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Про це на брифінгу повідомив виконуючий обов'язки директора "Прозорро.Продажі" Олексій Соболєв.

"Перші три ділянки в Івано-Франківській, Вінницькій та Волинській областях вже готові до появи в системі, вони з'являться сьогодні-завтра", - сказав він.

Також Соболєв зазначив, що завершити ці пілотні аукціони планується через місяць - саме тоді очікуються перші результати з даної ініціативи.

На даний момент до держпідприємства приєдналися десять електронних майданчиків, через які будуть додаватися ділянки.

Як додав перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов, продаж цих лотів не відрізнятиметься від інших аукціонів, які проводить ДП "Прозорро.Продажі".

"Ми запускаємо те, що обіцяли кілька місяців тому ... Ми сподіваємося, що це буде першим кроком, щоб довести суспільству, платникам податків і політикам, що ці процеси можуть бути прозорими і ефективними, і що там не буде проблем, якими лякають популісти, що все дістанеться олігархам і закордонним компрадорам", - сказав він.