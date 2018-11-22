30 мільйонів корів: «Укрлендфармінг» заявляє про плани відродження скотарства в Україні

Ситуацію зі скороченням поголів'я великої рогатої худоби в Україні експерти називають катастрофічною.

Найбільший агрохолдинг України, Укрлендфармінг (Ukrlandfarming) українського бізнесмена Олега Бахматюка, заявляє про можливості збільшення та відродження тваринництва в Україні. На думку директора з виробництва групи Василя Лободи, Україна може утримувати більше 30 мільйонів голів корів.

Ситуацію зі скороченням поголів'я великої рогатої худоби в Україні експерти називають катастрофічною. На початку 90-х поголів'я складало 25 млн голів, сьогодні - менше 4 млн. Приклад агрохолдингу Укрлендфармінг, який успішно розвиває тваринництво в кластерах компанії, показовий: він розвіює міф про те, що тваринництво в Україні не може бути прибутковим і перспективним напрямком. За 5 років компанії вдалося наростити поголів'я м'ясної худоби в 2,5 рази, а молочні корови на фермах компанії дають надої на рівні європейських.

Як заявляє директор з виробництва групи Василь Лобода, компанія стабільно утримує поголів'я ВРХ в своїх кластерах, а за державної підтримки поголів'я корів по всій Україні може зрости до 30 і більше млн голів: «Всі свої зусилля я намагався направити на стримування цього падіння. У масштабах компанії мені це вдалося. І я цьому радий. Хочеться зробити подібне тепер і в масштабах України. Чи можемо дуже швидко запустити в масштабах України цей проект. У нас навіть є розроблена програма, що включає молочне і м'ясне тваринництво. На придбання 100 тис. голів нетелей - 80 тис. молочного, 20 тис. м'ясного стада з найбільш розвинених країн світу. Звичайно, такий масштабний проект потребує державної підтримки і банківських кредитів. Це буде прорив і приклад для всієї України в плані розвитку тваринництва. А величезні території, заплави річок, ярів, де ми можемо випасати м'ясну худобу, дозволили б отримувати зовсім недорогу за собівартістю яловичину. Україна - дуже велика територія. Ми не менші за Францію та Німеччину. Тому я вважаю, що наша країна може точно утримувати 30 і більше мільйонів голів ВРХ».

На думку директора з виробництва Укрлендфармінг, Україна має дуже хороші перспективи завоювати світові ринки збуту: «Нам це вдасться, тому що таких великих масштабів кліматичних умов і ділянок землі немає в Європі ніде. І Близький Схід, і Північна Африка - точно той ринок збуту, який постійно буде вимагати цю продукцію. Ми це можемо зробити».

Один з найбільших платників податків України Укрлендфармінг створив 11 кластерів, які працюють майже в усіх областях України. Агровиробник управляє земельним банком, найбільшої в Європі мережею елеваторів, а також насіннєвими заводами, птахофабриками і м'ясокомбінатами.