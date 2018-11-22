Україна збільшила експорт сільгосппродукції до Саудівської Аравії: що купують

Основними товарами українського аграрного експорту на ринки Саудівської Аравії стали зернові культури, рослинні олії, м'ясо та субпродукти.

Україна в січні-вересні поточного року збільшила експорт сільськогосподарської продукції на ринок Саудівської Аравії на 17% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 362,9 млн дол.

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Про це повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства з посиланням на слова заступника міністра аграрної політики та продовольства з питань євроінтеграції Ольги Трофимцевої.

"Я дуже рада відзначити позитивну динаміку розвитку двосторонньої торгівлі аграрними і харчовими товарами між нашими країнами. За результатами січня-вересня 2018 року український експорт на ринок КСА становив 362,9 млн дол. і збільшився на 17% порівняно з аналогічним періодом минулого року", - цитує прес-служба слова Трофимцевої за підсумком зустрічі із заступником міністра навколишнього середовища, водних ресурсів та сільського господарства Королівства Саудівська Аравія Ахмедом бін Саліх Аль-Хамші.

При цьому заступник міністра відзначила готовність України бути ключовим партнером Королівства Саудівської Аравії в питаннях забезпечення продовольчої безпеки КСА, оскільки згідно з секторальною експортною стратегією України КСА входить до переліку пріоритетних країн з метою розвитку торговельно-економічних відносин в агропромисловому комплексі до 2026 року.

Вона додала, що на сьогоднішній день основними товарами українського аграрного експорту на ринки Саудівської Аравії стали зернові культури, рослинні олії, м'ясо та субпродукти. За словами Трофимцевої, основними завданнями є розширення асортименту продукції, яку Україна експортує в КСА.

"Мова йде про мед, сертифіковану органічну продукцію, кондитерські вироби, ягоди і фрукти та продукти їх переробки. Зі свого боку ми зацікавлені в імпорті саудівських фруктів, наприклад, фініків", - зазначила Трофимцева.

Також, за її словами, українські оператори ринку зернових зацікавлені в нарощуванні експорту в Саудівську Аравію і готові ознайомитися з процедурами та нормами, необхідними для участі в тендерах на пшеницю та ячмінь, що пропонується Саудівською організацією зерна. Крім того, під час зустрічі також обговорювалося надання саудівською стороною інформації про фітосанітарні вимоги для ввезення яблук і ягід в КСА та інші питання співробітництва у сфері фітосанітарії та ветеринарії.

Заступник міністра також зазначила важливість інвестиційного співробітництва в агропромисловому комплексі для розвитку двосторонньої торгівлі.

"Ми вже маємо успішні приклади прямих інвестицій саудівського бізнесу в український аграрний сектор і будемо робити все необхідне, щоб кількість спільних підприємств, спрямованих на високотехнологічне виробництво і переробку сільськогосподарської продукції з метою експорту, зростала", - підкреслила Трофимцева.

Вона також додала, що в рамках вже існуючого меморандуму про взаєморозуміння між Кабінетом міністрів України та урядом КСА про інвестиційне співробітництво у сфері сільського господарства, українська сторона готова на постійній основі обмінюватися інформацією про можливі напрямки для спільної реалізації інвестиційних проектів між країнами.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році Кабінет міністрів України та уряд Королівства Саудівська Аравія підписали меморандум про інвестиційне співробітництво у сфері сільського господарства, який передбачає активізацію співробітництва між державами у цій галузі та залучення інвестицій у вітчизняну аграрну сферу.

Виручка від експорту української аграрної продукції в 2017 році збільшилася на 16%, до майже 18 млрд дол.