Россільгоспнагляд радить імпортерам вести товар до РФ в обхід України

Федеральна служба з ветеринарного і фітосанітарного нагляду Росії (Россільгоспнагляд) рекомендує імпортерам продуктів харчування везти свою продукцію в Росію в обхід України.

«Зважаючи на відсутність конструктивного діалогу з боку України, Россільгоспнагляд пропонує учасникам ЗЕД (зовнішньоекономічної діяльності - УНІАН) тимчасово використовувати морські логістичні шляхи через порти Краснодарського краю», - йдеться в повідомленні Россільгоспнагляду.

Причиною невдоволення ветеринарного і фітосанітарного відомства країни-агресора стало те, що Україна заборонила транзит до Росії через свою територію яєць з Туреччини, при цьому оперативно оформляє транзитні сертифікати на продукцію країн Євросоюзу. «Виходячи з чого Россільгоспнагляд змушений констатувати вибірковий підхід українських колег при проведенні цієї роботи», - йдеться в повідомленні.

Крім того, Россільгоспнагляд заявив, що приступає до більш пильного розгляду транзитних сертифікатів на продукцію українського походження, яка йде транзитом через територію Росії в треті країни.

Як повідомляв УНІАН, у січні Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України заборонила поставки інкубаційних яєць з Туреччини до країни, а також транзит по її території. Причиною заборони стали спалахи небезпечних для птиці хвороб у Туреччині. Россільгоспнагляд сприйняв це обмеження як недопущення транзиту через Україну турецьких яєць до Росії.