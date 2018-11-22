этот материал доступен на русском

Рада прийняла відставку міністра аграрної політики Кутового

18:34, 22 листопада 2018
Агро
492 0
Депутати прийняли відставку Кутового / фото УНИАН

Читайте такожГройсман прокоментував відставку голови Мінагропроду

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну постанову підтримали 257 народних депутатів із 349, зареєстрованих у сесійній залі.

Постанова набирає чинності з дня ухвалення.

Як повідомляв УНІАН, 23 травня 2017 року Кутовий написав заяву про відставку з посади міністра агрополітики.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Верховна Рада#Мінагропрод#відставка Кутового