Рада прийняла відставку міністра аграрної політики Кутового

Тарас Кутовий 23 травня 2017 року написав заяву про відставку з посади міністра аграрної політики та продовольства.

Верховна Рада України прийняла відставку міністра аграрної політики та продовольства Тараса Кутового. Читайте такожГройсман прокоментував відставку голови Мінагропроду Як передає кореспондент УНІАН, відповідну постанову підтримали 257 народних депутатів із 349, зареєстрованих у сесійній залі. Постанова набирає чинності з дня ухвалення. Як повідомляв УНІАН, 23 травня 2017 року Кутовий написав заяву про відставку з посади міністра агрополітики.

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