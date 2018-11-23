Верховний суд остаточно повернув державі 19 гектарів "приватного кордону" на Закарпатті

Вказані землі прикордонної смуги та оборони, розташовані між КПП «Косино» і КПП «Лужанка», були незаконно передані в приватну власність громадянам для ведення особистого селянського господарства.

Верховний суд залишив у силі рішення, постановлені на користь держави у справах щодо незаконного набуття у приватну власність громадянами земель прикордонної смуги загальною площею 19 га в Закарпатській області.

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Як йдеться в повідомленні Генеральної прокуратури, у 2014 році Головне управління Держземагентства у Закарпатській області передало 10 громадянам в приватну власність ці земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства.

"Проте спірні землі належать до складу прикордонної смуги, що перебуває під охороною Мукачівського прикордонного загону, та розташовані між КПП "Косино" і КПП "Лужанка" у зоні облаштування й утримання інженерно-технічних споруд та огорож лінії державного кордону України", - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі зазначають, що таким чином було порушено вимоги ст. 20, ст. 77, ст. 84 Земельного кодексу України, законів України «Про використання земель оборони», «Про державний кордон України», «Про державну прикордонну службу».

У подальшому незаконно отримані у власність землі громадяни відчужили на користь двох фізичних осіб.

Прокуратура Закарпатської області пред’явила позови про визнання недійсними та скасування наказів обласного управління Держземагентства і повернення земельної ділянки у державну власність.

Рішеннями судів першої та апеляційної інстанцій позовні вимоги прокурора Закарпатської області було задоволено.

"Водночас, не полишаючи спроб зберегти у своєму протиправному володінні вказані землі, відповідачі звернулися із касаційними скаргами до Верховного суду, який за результатами розгляду справи відхилив їхні скарги, а судові рішення залишив без змін", - повідомили в прокуратурі.