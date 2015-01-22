Україна хоче зберегти у себе бренди «Масандра», «Магарач» і «Новий світ»

В окупованому Росією Криму розташовано 23 державні підприємства, які перебувають у сфері управління Міністерства аграрної політики та продовольства України, і вони повинні бути перереєстровані в Києві.

Про це повідомила прес-служба Мінагропроду з посиланням на слова керівника міністерства Олексія Павленка.

Читайте такожВ окупованому Криму винороби отримали російські ліцензії«Сьогодні в планах Мінагропроду перереєстрація їх (кримських підприємств – УНІАН) у Києві. Ми повинні зберегти самобутні українські бренди. Це справа честі. Я розумію, що багато часу пройшло. Але, впевнений, не все ще втрачено», - цитує прес-служба міністра.

За його словами, зокрема, йдеться про такі державні підприємства, як виробники вина «Массандра», «Магарач» і «Новий світ».

Як повідомляв УНІАН, після анексії Криму Російською Федерацією в березні 2014 року самопроголошена влада півострова націоналізувала понад 150 кримських підприємств як державної, так і приватної форми власності.