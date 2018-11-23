Ukrlandfarming планує завершити реструктуризацію боргу в 2019 році

Компанія за період реструктуризації боргу скоротила земельний банк на 17% з 650 до 540 тис. га.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю Latifundist.com розповів заступник генерального директора Ukrlandfarming Ігор Петрашко.

«Ukrlandfarming ставить завдання завершити реструктуризацію 2019 р. Дуже важливо отримати стабільне бачення майбутнього компанії. Для цього потрібно завершити реструктуризацію не тільки зовнішню, а й внутрішню», — прокоментував Ігор Петрашко.

На його думку, державні структури, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб і ситуація з Національним банком — це комплекс факторів, які потрібно вирішити з іноземними інвесторами, а не з українськими.

«Я думаю, є всі шанси завершити реструктуризацію 2019 р. Більшість зарубіжних кредиторів готові до того, що пропозиція може їм не сподобатися. Разом з тим, пропозиція обґрунтована і базується на незалежній експертизі. Ми готові до компромісів», — доповнив Ігор Петрашко.

Також, Ігор Петрашко сказав, що компанія за період реструктуризації боргу скоротила земельний банк на 17% з 650 до 540 тис. га.

Нагадаємо, що Ukrlandfarming має намір оновити пропозицію щодо реструктуризації боргу для всіх своїх кредиторів.