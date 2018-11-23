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Ukrlandfarming планує завершити реструктуризацію боргу в 2019 році

12:47, 23 листопада 2018
Агро
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Ukrlandfarming планує завершити реструктуризацію боргу в 2019 року / фото ulf.com.ua

«Ukrlandfarming ставить завдання завершити реструктуризацію 2019 р. Дуже важливо отримати стабільне бачення майбутнього компанії. Для цього потрібно завершити реструктуризацію не тільки зовнішню, а й внутрішню», — прокоментував Ігор Петрашко.

На його думку, державні структури, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб і ситуація з Національним банком — це комплекс факторів, які потрібно вирішити з іноземними інвесторами, а не з українськими.

«Я думаю, є всі шанси завершити реструктуризацію 2019 р. Більшість зарубіжних кредиторів готові до того, що пропозиція може їм не сподобатися. Разом з тим, пропозиція обґрунтована і базується на незалежній експертизі. Ми готові до компромісів», — доповнив Ігор Петрашко.

Також, Ігор Петрашко сказав, що компанія за період реструктуризації боргу скоротила земельний банк на 17% з 650 до 540 тис. га.

Нагадаємо, що Ukrlandfarming має намір оновити пропозицію щодо реструктуризації боргу для всіх своїх кредиторів.

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Теги: #Ukrlandfarming#Укрлендфармінг#Олег Бахматюк