Nestle оголосила про примусовий викуп акцій львівської кондитерської фабрики «Світоч»

На сьогоднішній день корпорації Nestle належить 461,8 тис. простих іменних акцій фабрики "Світоч", що становить 96,9% від їх загальної кількості.

Один із найбільших виробників продуктів харчування у світі - швейцарська корпорація Nestle, що володіє контрольним пакетом акцій львівської кондитерської фабрики "Світоч", оголосила про примусовий викуп залишків акцій фабрики за ціною 3,9 тис. грн за акцію.

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Про це йдеться в повідомленні компанії "Львівська кондитерська фабрика "Світоч" в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

У повідомленні сказано, що компанія отримала від домінуючого власника контрольного пакету акцій Nestle S. A. публічну безвідкличну вимогу про придбання акцій у всіх власників акцій.

Крім того, зазначається, що ціна акцій визначена консалтинговим агентством "БДО Консалтинг" і становить 3,9 тис. грн.

Відзначається, що на сьогоднішній день корпорації Nestle належить 461,8 тис. простих іменних акцій львівської кондитерської фабрики "Світоч", що становить 96,9% від їх загальної кількості.

Як повідомляв УНІАН, в 2015 році в ЗМІ з'явилася інформація, що компанія Nestle розглядає можливість купівлі кондитерської компанії Roshen, що належить президентові України Петра Порошенка, за 1 млрд дол.

Довідка УНІАН. Nestle S. A. (Швейцарія) є найбільшим виробником продуктів харчування у світі. Групі належить 436 заводів у 83 країнах світу. Продукція Nestlе представлена на ринках напоїв, кондитерських виробів, кулінарних продуктів, дитячого і спеціального харчування, заморожених продуктів, морозива, готових сніданків, мінеральної та столової води, а також кормів для домашніх тварин. В Україні Nestle належать львівська кондитерська фабрика «Світоч», торгові марки «Торчин» і «Мівіна».