Україна втратила 1,5 млн тонн зернових на окупованих територіях Донбасу і Криму

За весь період проведення антитерористичної операції в Україні втрачено близько 1,5 млн тонн виробництва зернових на окупованих територіях Криму і сходу України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр аграрної політики і продовольства України Олексій Павленко повідомив журналістам після зустрічі з викладачами і студентами Житомирського національного агроекологічного університету.

«За нашими оцінками, Україна втратила (за час АТО - УНІАН) близько 1,5 млн тонн виробництва зернових на окупованих територіях Криму і на територіях, де ведуться бойові дії в зоні АТО», - заявив Павленко.

Читайте такожУкраїна до липня зможе експортувати понад 4 мільйонів тонн пшениціПри цьому міністр також зазначив, що, враховуючи події на сході України, весняно-польові роботи в країні "пройдуть у непростих умовах".

Як повідомляв УНІАН, за оцінками Мінагропроду, в результаті бойових дій у Донецькій області знищено посіви сільгоспкультур на площі 3,3 тис. га, а аграрії втратили через це це понад 16,6 млн грн. Підрахунків по Луганській області міністерство не повідомляє, однак за інформацією міністерства, зернові там прибрані тільки з 67% площ, кукурудза - з 35%.

Україна (без урахування тимчасово окупованого Росією Криму) в 2014 році зібрала 63,8 млн тонн зернових і зернобобових, що на 2,4% більше, ніж у 2013 році, повідомила Державна служба статистики.