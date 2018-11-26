Україна збільшила експорт олійних: список країн-покупців

Основними імпортерами стали країни Європейського Союзу, частка яких склала близько 60% у загальній структурі експорту олійних з України.

Україна в січні-вересні поточного року збільшила експорт олійних на 3% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року - до 1,3 млрд дол.

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Про це повідомила прес-служба Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» з посиланням на слова заступника директора інституту Миколи Пугачова.

Зокрема, у повідомленні сказано, що за результатами дев'яти місяців поточного року лідируючу позицію за обсягами експорту зайняв ріпак. За словами Пугачова, цієї культури на зовнішні ринки було поставлено 1,7 млн тонн на суму 698 млн дол. Крім того, сої за дев'ять місяців поточного року було експортовано 1,5 млн тонн на суму 600 млн дол., а насіння соняшнику - 25 тис. тонн на суму понад 13 млн дол.

У прес-службі також відзначили, що в січні-вересні 2018 року близько 60% продукції цієї групи закупили країни Європейського Союзу. Найбільшим імпортером українських олійних стала Німеччина, яка закупила їх на суму 191 млн дол. При цьому її частка в загальному експорті цієї української продукції становила 14%.

Відзначається також, що частка Бельгії в загальному експорті українських олійних за дев'ять місяців поточного року становила 13,2%, Туреччини - 13%, Франції - 8,2%, Білорусі - 6%, Нідерландів - 5,8%, Ірану - 5,4%, Польщі - 4,6%. Водночас, за словами експерта, загальна частка цих країн перевищила 70% від загального експорту цієї групи продукції за дев'ять місяців поточного року.

Пугачов також додав, що у січні-вересні цього року Україна експортувала жирів і олій на загальну суму 3,2 млрд дол., що на 8% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Експерт зазначив, що основним товаром цієї групи за звітний період стала олія соняшникова, якої на зовнішні ринки українські виробники поставили на загальну суму 2,9 млрд дол, або на 0,3 млрд дол. менше, ніж за дев'ять місяців 2017 року.

При цьому, відзначив експерт, основним імпортером української олії є Індія, частка якої в структурі українського експорту цієї продукції становила 42%. Крім того, найбільшими імпортерами української олії у січні-вересні цього року стали Китай з часткою 7,7%, Ірак - 6,1%, Нідерланди - 5,5%, Італія - 5,4% та Іспанія з часткою 4,8%. Сукупно на ці країни припало близько 72% вартості олій і жирів, зазначив експерт.

Як повідомляв УНІАН, обсяги експорту олійних культур в 2017-2018 маркетинговому році (МР, липень 2017 – червень 2018) збільшилися на 52% порівняно з відповідним періодом минулого року і становили 3,5 млн тонн.