Інформацію про розподіл держпідтримки аграріїв хочуть зробити публічною

Міністерство аграрної політики і продовольства України має намір розробити нову редакцію закону про підтримку сільського господарства, передбачивши в ній необхідність публікації інформації про розподіл бюджетної підтримки сільгоспвиробникам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час круглого столу в п'ятницю повідомив заступник міністра аграрної політики і продовольства Володимир Лапа.

«Ми хочемо в новій редакції виписати закон про державну підтримку сільського господарства України. Будуть абсолютно чіткі і прозорі принципи надання державної підтримки», - сказав Лапа.

За його словами, у своєму законопроекті Мінагропрод ініціюватиме публікацію реєстру претендентів на отримання бюджетної підтримки, а також реєстру виробників, які одержують державну підтримку.

Читайте такожРада схвалила підтримку невеликих тваринницьких фермКрім того, в новій редакції закону про підтримку сільського господарства, над якою вже працює аграрне міністерство, за словами Лапи, буде приділено увагу підтримці малих сільгоспвиробників. Принципи такої підтримки будуть сформовані на основі досвіду пострадянських країн Східної Європи, яким вдалося досягнути в цьому успіху.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін у програмі дії уряду пообіцяв в 2015 році ініціювати ухвалення нової редакції закону про державну підтримку сільського господарства.