Мінагропрод оцінив вплив воєнного стану на український ринок продовольства

У відомстві зазначили, що основні ризики стосуються риболовної галузі та роботи експортної інфраструктури.

Введення воєнного стану на окремих територіях України не вплине на забезпечення українських ринків продовольством, оскільки пропозиція основних продовольчих товарів перевищує прогнозований попит.

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Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Максим Мартинюк на своїй сторінці в Facebook.

"Оскільки соціальний аспект є для нас найбільш важливим, окремо винесу тезу про те, що ризики продовольчого характеру для внутрішнього ринку, зокрема десяти областей з ВС, відсутні. Пропозиція основних продуктів харчування значно перевищує прогнозований попит, а більшість областей, у яких запроваджено ВС, є профіцитними", - написав він.

Водночас, Мартинюк зазначив, що Міністерство аграрної політики і продовольства проаналізувало ризики, які несе для аграрної галузі ескалація конфлікту в Азовському морі і зумовлений цим режим воєнного стану.

За словами Мартинюка, основні ризики стосуються риболовної галузі в Азовському морі.

"Азовське море генерує частину вилову, і це вимагає збереження стабільного та зрозумілого режиму рибальства в його водах. Станом на вчорашній день рибалкам було рекомендовано в якості попереджуючих заходів повернутися в порт, ніяких юридичних або фактичних обмежень до них не застосовувалося", - пояснив Мартинюк, додавши, що ступінь ризику для галузі все ще не визначена.

Ще одним ризиком введення воєнного стану Мартинюк назвав скорочення обсягів перевалки через порти "Бердянськ" і "Маріуполь" і перенаправлення потоків у порти Одеси у зв'язку з напруженою ситуацією в Приазов'ї і непередбачуваними діями Російської Федерації.

"Минулого року через порти Азова було експортовано близько 5% від загального експорту зерна. Це багато, але період надвисокої місячної інтенсивності експорту в цьому сезоні ми вже проходимо, тому навіть враховуючи деякі нюанси роботи "Укрзалізниці", великих проблем від можливої концентрації експортних потоків ми не очікуємо. Місяць тому було б набагато складніше", - уточнив він, оцінивши ступінь ризику цього чинника як середню.

Крім того, за словами Мартинюка, режим воєнного стану може позначитися на роботі експортної інфраструктури. При цьому він підкреслив, що це лише припущення, оскільки на сьогоднішній день її робота йде безперебійно. Він також відзначив ще один фактор "непереборного впливу" - "військову потребу". За його словами, пріоритет постачання вагонів і подачі тяги буде у військових вантажів. Водночас, додав Мартинюк, ступінь впливу цього фактора залежатиме від злагодженої роботи транспортної інфраструктури.

Також Мартинюк зазначив юридичні ризики, пов'язані з виконанням контрактів і визначенням форс-мажору, оскільки практика застосування форс-мажору залежатиме від того, як цей пункт був виписаний в окремому контракті.

"Ніхто з свідомих гравців ринку ним не зловживатиме, оскільки на кону репутація компанії і країни в цілому як надійного постачальника", - підкреслив Мартинюк.

Він додав, що станом на вчорашній вечір відвантаження здійснювалися в штатному режимі і оцінив ступінь ризику цього чинника як середній.

Також Мартинюк згадав можливість коливань цін як реакцію на ескалацію конфлікту, підвищення ціни фрахту судів, а також підвищення страхових премій.

Водночас, Мартинюк підкреслив, що ці фактори будуть змінюватись відповідно до розвитку ситуації і є попередніми прогнозами та оцінками.

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада Верховна Рада затвердила указ президента про введення воєнного стану в ряді областей України на 30 днів.

Законом визначено, що воєнний стан вводиться в Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, а також Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та у внутрішніх водах України Азово-Керченської акваторії.

Сьогодні, 27 листопада, секретар Ради національної безпеки України Олександр Турчинов повідомив, що дата початку воєнного стану в постанові, за яку проголосувала Верховна Рада - 26 листопада 14:00. Згідно з інформацією голови комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторії Сюмар, указ президента про введення воєнного стану в ряді областей України на 30 днів буде опубліковано 28 листопада в парламентській газеті «Голос України».