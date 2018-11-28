Україна збільшила експорт готової риби: найбільші країни-покупці

Найбільшими країнами-імпортерами української консервованої і готової риби стали Молдова, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Ізраїль, Казахстан і Вірменія.

Україна в січні-вересні поточного року збільшила експорт готової продукції на чверть (23%) порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 3,4 тис. тонн на загальну суму 6 млн дол., повідомила прес-служба Державного агентства рибного господарства України.

Читайте такожМінагропрод оцінив вплив воєнного стану на український ринок продовольства

"За січень-вересень поточного року сума експорту готової і консервованої риби досягла 6 млн дол., що на 23% більше, ніж за 9 місяців 2017 року. Всього за цей період 2018 року на зовнішні ринки було поставлено 3,4 тис. тонн такої продукції", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що найбільшими імпортерами української готової риби стали Молдова, яка експортувала 893 тонни цієї продукції на 1,3 млн дол., Азербайджан (458 тонн на 903 тис. дол.), Білорусь (505 тонн на 672 тис. дол.), Грузія (552 тонни на 590 тис. дол.), Ізраїль (120 тонн 378 тис. дол.), Казахстан (213 тонн на 269 тис. дол.) і Вірменія (264 тонни на 212 тис. дол.).

У відомстві також нагадали, що в 2017 році на зовнішні ринки було поставлено 5 тис. тонн готової і консервованої риби на суму 7,3 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році Україна збільшила експорт риби та водних біоресурсів на 26,5% - до 10,6 тис. тонн.

За даними Держрибагентства, у 2017 році в Україні виловлено 94,2 тис. тонн риби та водних біоресурсів, що на 6,6% більше, ніж в 2016 році.

Загальний обсяг виробництва товарно-харчової рибної продукції в Україні у 2017 році становив 63,3 тис. тонн, що на 1,1% більше, ніж в 2016 році.