Міністр агрополітики спростував повідомлення у ЗМІ про обмеження експорту пшениці з України

Міністр аграрної політики і продовольства України Олексій Павленко нічого не чув про обмеження або квотування експорту продовольчої пшениці з України, інформація про яке з'явилася у ЗМІ.

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"Я вперше про це чую. У нас є базовий меморандум, який ми підписуємо кожного року. Ми дивимося баланс, погоджуємо обіг. Ніхто нічого не обмежує", - сказав Павленко журналістам.

Причому він не відповів на запитання, коли буде підписано такий меморандум у цьому році і які обсяги експорту пшениці будуть прописані в ньому.

Раніше УНІАН повідомляв, що Україна до липня зможе експортувати більше 4 мільйонів тонн пшениці.