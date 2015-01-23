Міністр агрополітики спростував повідомлення у ЗМІ про обмеження експорту пшениці з України
16:26, 23 січня 2015Агро
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Голова Мінагропроду Олексій Павленко нічого не чув про обмеження або квотування експорту продовольчої пшениці з України.
Павленко не знає про обмеження або квотування експорту пшениці з України / Фото УНІАН
Міністр аграрної політики і продовольства України Олексій Павленко нічого не чув про обмеження або квотування експорту продовольчої пшениці з України, інформація про яке з'явилася у ЗМІ.
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"Я вперше про це чую. У нас є базовий меморандум, який ми підписуємо кожного року. Ми дивимося баланс, погоджуємо обіг. Ніхто нічого не обмежує", - сказав Павленко журналістам.
Причому він не відповів на запитання, коли буде підписано такий меморандум у цьому році і які обсяги експорту пшениці будуть прописані в ньому.
Раніше УНІАН повідомляв, що Україна до липня зможе експортувати більше 4 мільйонів тонн пшениці.
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