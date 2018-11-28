Аргентина зацікавилася українською аграрною продукцією

Сторони обговорили можливість розвитку двостороннього співробітництва, зокрема, перспективи експорту з України колагенової оболонки в рамках інспекційного візиту представників профільного аргентинського відомства до України.

Аргентина вивчає можливість імпорту харчових продуктів з України, а також активізації двосторонньої співпраці, повідомляє прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту прав споживачів.

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У повідомленні відомства говориться, що в рамках інспекційного візиту, який відбувся 28 листопада, Департамент безпеки харчових продуктів та ветеринарної медицини Держпродспоживслужби України і представники Національної служби з питань здоров'я тварин та якості харчових продуктів Аргентинської Республіки обговорили можливість розвитку двостороннього співробітництва, зокрема, перспективи експорту з України колагенової оболонки.

У прес-службі також зазначили, що у під час зустрічі представники аргентинського відомства були ознайомлені з функціями і повноваженнями Держпродспоживслужби України та її територіальних органів, української системою державних лабораторій, заходами та процедур державного контролю, епізоотичною ситуацією в Україні і законодавчою базою.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році Міністерство аграрної політики та продовольства заявляло про намір активізувати співпрацю з Аргентиною в аграрній сфері, а також збільшити товарообіг між країнами.

У 2017 році експорт агропродовольчої продукції з України збільшився на 16% порівняно з 2016 роком - до 17,8 мільярда доларів.