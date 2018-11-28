Американські кнури і данські свиноматки: Укрлендфармінг Бахматюка реорганізує напрямок свинарства

Агрохолдинг розпочав стратегічну реорганізацію свинокомплексу "Дніпряне" у Дніпропетровській області, який щороку виробляє в межах 3,5 тисячі тонн високоякісного м’яса.

Американські кнури, данські свиноматки і нові технології у відгодівлі та утриманні: найбільший агрохолдинг України Укрлендфармінг (Ukrlandfarming) бізнесмена Олега Бахматюка заявляє про стратегічну реорганізацію свого свинокомплексу з заміною генетики, технологій відгодівлі та системи утримання поголів’я для підвищення показників приростів і скорочення термінів відгодівлі.

Одним з важливих напрямків виробництва Укрлендфармінг є свинарство. Агрохолдинг розпочав стратегічну реорганізацію свинокомплексу "Дніпряне", який розташований у Нікопольському районі Дніпропетровської області та щороку виробляє в межах 3,5 тисячі тонн високоякісного м’яса, по трьох основних напрямках: заміна застарілої генетики, зміні технологічних підходів годівлі і удосконаленню системи утримання, обліку та руху поголів’я.

Укрлендфармінг змінює основне батьківське стадо Української селекції у підприємстві: закуповує генетичних кнурів американської селекції Choice Genetics та племінних свинок датської генетики Dan Bred. Ці дві селекційні породи є лідерами у світі по генетичному потенціалу, тому їх і обрали для покращення та досягнення високих показників у приростах. Для прикладу, при опоросі в одному гнізді народжується 15-16 поросят, а середні прирости на відгодівлі - 1200 -1400 гм.

Таке поголів’я потребує і досить ретельного до себе відношення, тому було підприємство змінює і сам підхід у системі годівлі: змінює структуру раціонів, що на сьогоднішній день дало позитивний результат у підвищенні приростів на 150-200 грaм, а це в свою чергу скорочує термін відгодівлі на 15-20 днів і дуже позитивно відображається на економічних показниках вирощування. В перспективі планується системна зміна в підході утримання та годівлі: реконструкція приміщень та закупка новітнього автоматизованих систем роздачі корму, вентиляції та гноєвидалення. На сьогоднішній день проводиться зміна системи водонапування, що також позитивно відобразиться на стані здоров’я та приростах.

Агрокомпанія Укрлендфармінг є найбільшим агрохолдингом країни, що займається вирощуванням зернових, насіння, ВРХ, виробництвом молока, а також керує власною елеваторною мережею потужністю 2,6 мільйона тонн одночасного зберігання, Компанія "Авангард", що входить до структури агрохолдингу, є найбільшим виробником курячих яєць в Україні. Одним з стратегічних напрямків виробництва Укрлендфармінг є і свинарство.