Україна експортувала майже 18 мільйонів тонн зернових

Експорт пшениці становить 9 мільйонів тонн.

Українські аграрії з початку 2018-2019 маркетингового року (МР, липень 2018 - червень 2019) станом на 28 листопада експортували 17,6 мільйона тонн зернових.

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Про це повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Зокрема, пшениці відправлено на експорт 9 мільйонів тонн, ячменю - 3 мільйони тонн, кукурудзи - 5,1 мільйона тонн.

Крім того, за звітний період аграрії поставили на зовнішні ринки 89 тисяч тонн пшеничного борошна.

Як повідомляв УНІАН, за попередніми даними, в 2017-2018 МР аграрії експортували 39,4 мільйона тонн зерна.