Україна експортувала майже 18 мільйонів тонн зернових
09:23, 29 листопада 2018Агро
338 0
Експорт пшениці становить 9 мільйонів тонн.
Більше половини експорту зарновых склала пшениця / фото УНІАН
Українські аграрії з початку 2018-2019 маркетингового року (МР, липень 2018 - червень 2019) станом на 28 листопада експортували 17,6 мільйона тонн зернових.
Читайте такожВиробництво сільгосппродукції в Україні подорожчало на 15%
Про це повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.
Зокрема, пшениці відправлено на експорт 9 мільйонів тонн, ячменю - 3 мільйони тонн, кукурудзи - 5,1 мільйона тонн.
Крім того, за звітний період аграрії поставили на зовнішні ринки 89 тисяч тонн пшеничного борошна.
Як повідомляв УНІАН, за попередніми даними, в 2017-2018 МР аграрії експортували 39,4 мільйона тонн зерна.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter