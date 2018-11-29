Україна отримала право на експорт м'яса птиці до Тунісу

Держпродспоживслужба і компетентний орган Республіки Туніс підписали ветеринарний сертифікат для експорту цієї продукції.

Українські птахівники отримали право експорту м'яса птиці, призначеного для споживання людьми, на ринок Тунісу. повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

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"Держпродспоживслужба і компетентний орган Туніської Республіки підписали ветеринарний сертифікат для експорту м'яса птиці, призначеного для споживання людьми, з України в Туніс", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році Україна отримала право експорту до Тунісу термічно обробленого молока і молочних продуктів, придатних для вживання людиною.