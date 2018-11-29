Урожай зернових в Україні продовжує бити рекорди

Українські аграрії намолотили 68,5 млн тонн зернових.

Українські аграрії, станом на 29 листопада, намолотили 68,5 млн т зернових з площі 14,5 млн га, або 98% проти прогнозу при урожайності 47,2 ц/га, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства.

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Зокрема, ранніх зернових і зернобобових намолочено 34,3 млн тонн з площі 9,9 млн га при врожайності 34,8 ц/га; кукурудзи - 33,3 млн тонн з площі 4,3 млн га, або 95% проти прогнозу при урожайності 47,2 ц/га; гречки - 136 тис. тонн з площі 108 тис. га, або 99% проти прогнозу при урожайності 12,6 ц/га; проса - 78 тис. тонн з площі 51 тис. га, або 98% проти прогнозу при урожайності 15,4 ц/га.

Крім того, соняшнику зібрано 13,8 млн тонн з площі 6 млн га (99,8%) при врожайності 22,8 ц/га; сої - 4,3 млн тонн з площі 1,7 млн га (99%) при врожайності 25,8 ц/га; ріпаку - 2,7 млн тонн з площі 1 млн га при врожайності 26,1 ц/га.

Цукрових буряків накопано 13,5 млн тонн з площі 273 тис. га, або 98% проти прогнозу при урожайності 494 ц/га.

У міністерстві відзначили, що поряд із збиранням зернових в Україні триває посівна кампанія. Так, станом на 29 листопада українські аграрії засіяли озимими зерновими 7,1 млн га, або 98% проти прогнозованих 7,2 млн га.

Як повідомляв УНІАН, урожай зернових у 2018 році вже перевищив історичний максимум 2016 року, коли було зібрано 66 млн тонн зернових.

Згідно з даними Державної служби статистики, урожай зернових і зернобобових культур в Україні у 2017 році зменшився на 7,3% порівняно з 2016 роком і становив 61,3 млн тонн.