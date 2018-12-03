Укрлендфармінг підтримує посилення в Україні правил реалізації та використання антибіотиків у тваринництві

В компанії Олега Бахматюка зазначили: безконтрольне використання антибіотиків у тваринництві несе великий ризик для здоров'я людини.

Найбільший в Україні агрохолдинг «Укрлендфармінг» Олега Бахматюка підтримує прагнення влади посилити правила продажу та використання антибіотиків у тваринництві, оскільки їх безконтрольне застосування несе великий ризик для здоров'я людини.

Про це УНІАН заявив директор з виробництва «Укрлендфармінга» Василь Лобода.

"В Україні не завадило б запровадити більш жорсткий регламент реалізації, продажу та використання антибіотиків у тваринництві. І певні процеси повинні бути регламентовані на державному рівні», - сказав Лобода, уточнивши, що використання антибіотиків у тваринництві несе великий ризик для здоров'я людини.

«Адже у людей, які споживають продукцію тваринництва з вмістом антибіотиків, виробляється резистентність до них, що впливає на лікування різних захворювань», - додав він.

Директор з виробництва зазначив, що «Укрлендфармінг», як соціально відповідальна компанія, ретельно контролює використання антибіотиків у тваринництві. Зокрема, повністю дотримуються не тільки державні норми, але і дуже жорсткі внутрішні правила.

«Молоко від корів, яких лікують антибіотиками, ми утилізуємо. Антибіотики використовуємо для лікування тварин, хворих бактеріальними захворюваннями і мають післяпологові ускладнення. Весь процес контролює ветеринарний лікар або фельдшер на кожній фермі, а всі операції з застосуванням антибіотиків записують у спеціальний журнал», - сказав Лобода.

Крім того, тих корів, яких лікували антибіотиками, дуже тривалий час доять в останню чергу і використовують окрему доїльну апаратуру, а молоко зливають в окремий посуд. «Після закінчення лікування за допомогою спеціальної апаратури і тест-смужок перевіряємо молоко на вміст інгібуючих речовин (у тому числі антибіотиків), і тільки після негативного результату аналізу молоко віддаємо на реалізацію», - підкреслив Лобода, зазначивши при цьому, що такі жорсткі правила контролю застосування антибіотиків стосуються і виробленого «Укрлендфармінгом» м'яса.

Як повідомляв УНІАН, у середині листопада голова Національного агентства ветеринарних препаратів та кормових добавок Юрій Косенко сказав, що Міністерство аграрної політики та продовольства розробляє законопроект, який буде сприяти відповідальному застосування антибіотиків у тваринництві. Проект закону передбачає лише рецептурні застосування антибіотиків. При цьому повинні фіксуватися дані, хто виписав рецепт і в якій кількості був призначений препарат.

На думку Косенка, використання антибіотиків повинно бути дозволено лише в тому разі, коли інші варіанти лікування виключені, оскільки застосування цих препаратів призводить до стійкості мікробів до препаратів як у тварин, так і у людей, які вживають м'ясну продукцію, у складі якої є антибіотики.

12 жовтня уряд відновив обов'язкове ліцензування в Україні виробників ветеринарних препаратів, яке було скасовано у 2011 році, з метою забезпечення стабільності і прозорості ведення господарства.

Довідка УНІАН. Група Ukrlandfarming («Укрлендфармінг») є найпотужнішим в Україні вертикально інтегрованим аграрним холдингом, керуючим найбільшим в країні і восьмим у світі банком родючого чорнозему загальною площею 570 тис. га. Група представлена у 22 з 24 областей України і займається виробництвом зернових культур і насіння, виробництвом яєць і яєчної продукції, цукру, тваринництвом та виробництвом яловичини, трейдингом і дистрибуцією сільськогосподарської продукції та техніки, насіння, добрив і засобів захисту рослин. Власником групи є Олег Бахматюк.