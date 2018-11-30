Основний імпортер українського цукру - Узбекистан - призупинив його купівлю

Призупинення імпорту Узбекистаном українського цукру призводить до невиконання контрактів і втрати одного з основних ринків збуту.

Найбільша країна-імпортер українського цукру Республіка Узбекистан призупинила імпорт цукру з України через заборону прийому і розмитнення українських вантажів, що призводить до невиконання укладених раніше договорів і втрати ринку, повідомила прес-служба Національної асоціації цукровиробників України (НАЦУ) "Укрцукор".

Читайте такожЕксперти знизили прогноз виробництва цукру до 1,7 мільйона тонн

"За даними Національної асоціації цукровиробників України, в даний момент цукор та інші вантажі, які надходять до Узбекистану, не розвантажуються і не розмитнюються. Така ситуація склалася у зв'язку з забороною приймати вантажі з України", - йдеться в повідомленні.

"За словами керівника аналітичного відділу НАЦУ "Укрцукор" Руслани Бутило, така раптова зупинка призводить до невиконання умов раніше укладених договорів.

"А з урахуванням того, що останні півроку основним імпортером вітчизняного цукру був саме Узбекистан, ми можемо сказати, що втрачаємо основний ринок збуту", - підкреслила Бутило.

У прес-службі додали, що асоціація направила офіційне звернення до Міністерства аграрної політики і продовольства України і Міністерство економічного розвитку і торгівлі з проханням надати роз'яснення і залагодити ситуацію з затриманням української продукції під час її ввезення на територію Узбекистану.

Як повідомляв УНІАН, раніше аналітики НАЦУ "Укрцукор" відзначали, що поставки в Узбекистан займають 60% у структурі загального експорту цукру з України.

За підсумками 2016-2017 МР українські аграрії збільшили експорт цукру до рекордних 769 тис. тонн.

За 2017 календарний рік Україна експортувала 598,7 тис. тонн цукру на суму 279,9 млн дол.

Україна за сезон цукроваріння 2017-2018 МР збільшила виробництво цукру на 6,5% - до 2,14 млн тонн.