Україна може збільшити виробництво сільгосппродукції до понад 268 мільярдів гривень

За прогнозами експертів, обсяги валової продукції рослинництва можуть зрости на 10,6%, тваринництва - на 0,1%.

Україна за підсумками 2018 року може збільшити виробництво сільськогосподарської продукції на 7,7% порівняно з 2017 роком - до 268,2 млн грн, повідомила прес-служба Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки».

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"За розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, уточнених з урахуванням оновлених статистичних даних та поточної динаміки, обсяги валової продукції сільського господарства в 2018 році збільшаться проти минулорічних показників на 7,7% і становитимуть 268,2 млрд грн (у постійних цінах 2010 року)", - йдеться в повідомленні.

За даними експертів, обсяги валової продукції рослинництва в Україні в 2018 році прогнозуються на рівні 198,5 млрд грн, що на 10,6% більше за показники минулого року. Зокрема, цього року очікується збільшення обсягів олійних культур, кукурудзи, рису, картоплі, плодово-ягідних культур і винограду. Водночас, зменшиться виробництво пшениці, жита, гороху, гречки, вівса, проса, сорго та цукрових буряків.

Крім того, за прогнозами експертів, обсяги валової продукції тваринництва очікуються на рівні 69,7 млрд грн, що на 0,1% перевищує показник минулого року. Зокрема, експерти відзначають, що можуть збільшитися обсяги виробництва м'яса птиці, овець і кіз, а також яєць. При цьому очікується скорочення виробництва м'яса великої рогатої худоби, свиней, а також виробництво молока і овчини.

Як повідомляв УНІАН, раніше експерти "Інституту аграрної економіки" прогнозували збільшення виробництва сільгосппродукції в поточному році на 5,1% - до 261,8 млрд грн.

Спад виробництва сільськогосподарської продукції в Україні у 2017 році становив 2,7% порівняно з 2016 роком. Зокрема, сільськогосподарські підприємства скоротили виробництво на 3,9%, а населення – на 1,2%.