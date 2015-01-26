Росія заборонила ввезення української солі

Росспоживнаглядом Росії з 26 січня 2015 року припинено ввезення на територію РФ харчової солі виробництва ДП «Артемсіль», повідомляється на сайті відомства.

Як наголошується в повідомленні, відповідна інформація направлена у Федеральну митну службу і управління Росспоживнагляду по суб'єктах Російської Федерації.

Читайте також"Артемсіль" спростовує повідомлення про проблеми з РосспоживнаглядомУ повідомленні нагадується, що "Федеральною службою Росії з нагляду в сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини з листопада 2014 року у зв'язку з виявленою невідповідністю харчової солі виробництва ДП «Артемсіль» (Україна) вимогам, що пред'являються до змісту домішок, йоду та органолептичних показників, був посилений контроль за зазначеною продукцією у пунктах пропуску через державний кордон та в роздрібній мережі.

Читайте такожУ Росії вилучають з продажу сіль з України та БілорусіРезультати досліджень при здійсненні федерального державного санітарно-епідеміологічного нагляду та федерального державного нагляду у сфері захисту прав споживачів підтвердили порушення вимог чинного законодавства зазначеним виробником".