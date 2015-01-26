Білорусь заявила про готовність замістити українську сіль на російському ринку

Білоруське підприємство "Білоруськалій" готове замістити українське держпідприємство "Артемсіль" на російському ринку солі, заявив в понеділок, 26 січня, начальник управління продажу та логістики "Білоруськалія" Анатолій Рибак, передає ПРАЙМ.

"Ми готові задовольнити всі заявки щодо харчової солі", - сказав Рибак.

Читайте такожРосія заборонила ввезення української солі"Наших виробничих потужностей вистачить для того, щоб поставляти на експорт сіль в значно більших обсягах, ніж поставляється зараз", - додав він, не уточнивши, який обсяг солі підприємство поставляє на російський ринок, пояснивши, що цифри від місяця до місяця сильно відрізняються.

Представник підприємства також нагадав, що недавня інформація про те, що російська сторона має претензії до якості білоруської солі, не підтвердилася і була офіційно спростована російською стороною.

За даними ЗМІ, "Артемсіль" забезпечувала близько 24% російського ринку солі.