В Україну не пустили партію заражених фруктів з Польщі

Фахівці Держпродспоживслужби виявили та затримали заражену партію авокадо при проведенні фітосанітарного контролю у відділі митного оформлення поста "Східний" Львівської області.

Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту прав споживачів запобігла ввезення на територію України партії заражених авокадо (країна походження - Ізраїль) з Польщі.

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Як повідомила прес-служба відомства, вантаж був заражений середземноморської плодової мухою.

Згідно з повідомленням, фахівці Держпродспоживслужби виявили та затримали заражену партію фруктів при проведенні фітосанітарного контролю у відділі митного оформлення поста "Східний" Львівської області.

З метою недопущення подібних випадків відомство направило в Польщу ноти про невідповідність вантажів фітосанітарним вимогам України.

Довідка УНІАН. Середземноморська плодова муха – це небезпечний шкідник, який знищує від 30% до 100% плодів персика, абрикоса, сливи в країнах Середземномор'я та Південної Америки. Загалом вона пошкоджує понад двохсот видів рослин. Серед них практично всі плодові, багато ягідних, низка овочевих. Личинки середземноморської плодової мухи викликають опадання плодів. На території України цей карантинний організм відсутній.