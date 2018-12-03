Гуртові покупці заявляють про дефіцит столового буряка на українському ринку

На сьогоднішній день столовий буряк в Україні коштує вдвічі дорожче, ніж на початку зими 2017 року і пропонується господарствами за рекордним для цього періоду цінами.

Оптові покупці заявляють про дефіцит столового буряку на українському ринку, що призвело до подорожчання цієї продукції на третину лише за останній тиждень, повідомила прес-служба "Української плодоовочевої асоціації" (УПОА).

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"Оптові компанії та роздрібні мережі в Україні дедалі частіше стикаються з проблемами у придбанні необхідних обсягів столового буряка і вже заявляють про дефіцит цієї продукції. Крім того, покупці почали шукати альтернативу на зовнішніх ринках, тому вже скоро Україна може почати масовий імпорт столового буряка", - йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними асоціації, українські виробники, враховуючи брак пропозиції на ринку, а також ажіотажний попит, продовжують активно підвищувати ціни на столовий буряк, в результаті чого лише за тиждень він подорожчав в середньому на третину. Так, сьогодні фермери пропонують цю продукцію за 5,5-7 гривні/кілограм (0,2-0,25 долара за кілограм) залежно від якості, обсягу партії та регіону.

"Для порівняння, ще тиждень тому ціни в цьому сегменті стартували від 4 гривні/кілограм (0,14 долара за кілограм)", - зазначили в УПОА.

В асоціації підкреслили, що на сьогоднішній день столовий буряк в Україні коштує в два рази дорожче, ніж на початку зими 2017 року і пропонується господарствами з рекордним для цього періоду цінами. Крім того, відзначають експерти, що виробники мають намір далі підвищувати ціни, а деякі з них навіть відмовляються від продажу, очікуючи можливості реалізувати продукцію на ще більш вигідних для себе умовах.

Як повідомляв УНІАН, раніше в УПОА заявляли про дефіцит томатів на українському ринку через припинення їх реалізації українськими комбінатами і недостатніх обсягів постачання з Туреччини.

Українські аграрії в 2017 році зібрали 9,3 мільйона тонн овочевих культур з 446,3 тисячі га.