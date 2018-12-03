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Гуртові покупці заявляють про дефіцит столового буряка на українському ринку

19:45, 03 грудня 2018
Агро
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За рік буряк в Україні подорожчала вдвічі / фото УНІАН

Оптові покупці заявляють про дефіцит столового буряку на українському ринку, що призвело до подорожчання цієї продукції на третину лише за останній тиждень, повідомила прес-служба "Української плодоовочевої асоціації" (УПОА).

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"Оптові компанії та роздрібні мережі в Україні дедалі частіше стикаються з проблемами у придбанні необхідних обсягів столового буряка і вже заявляють про дефіцит цієї продукції. Крім того, покупці почали шукати альтернативу на зовнішніх ринках, тому вже скоро Україна може почати масовий імпорт столового буряка", - йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними асоціації, українські виробники, враховуючи брак пропозиції на ринку, а також ажіотажний попит, продовжують активно підвищувати ціни на столовий буряк, в результаті чого лише за тиждень він подорожчав в середньому на третину. Так, сьогодні фермери пропонують цю продукцію за 5,5-7 гривні/кілограм (0,2-0,25 долара за кілограм) залежно від якості, обсягу партії та регіону.

"Для порівняння, ще тиждень тому ціни в цьому сегменті стартували від 4 гривні/кілограм (0,14 долара за кілограм)", - зазначили в УПОА.

В асоціації підкреслили, що на сьогоднішній день столовий буряк в Україні коштує в два рази дорожче, ніж на початку зими 2017 року і пропонується господарствами з рекордним для цього періоду цінами. Крім того, відзначають експерти, що виробники мають намір далі підвищувати ціни, а деякі з них навіть відмовляються від продажу, очікуючи можливості реалізувати продукцію на ще більш вигідних для себе умовах.

Як повідомляв УНІАН, раніше в УПОА заявляли про дефіцит томатів на українському ринку через припинення їх реалізації українськими комбінатами і недостатніх обсягів постачання з Туреччини.

Українські аграрії в 2017 році зібрали 9,3 мільйона тонн овочевих культур з 446,3 тисячі га.

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Теги: #овочі та фрукти#борщовий набір