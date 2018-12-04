Товарообіг агропродукції між Україною і Туреччиною сягнув $900 мільйонів

Минулого року товарообіг між Туреччиною та Україною становив близько 3 мільярдів доларів.

Двосторонній товарообіг сільськогосподарської продукції між Україною та Туреччиною в січні-жовтні 2018 року склав 895 мільйонів доларів.

Читайте такожАгропром формує 17% ВВП України – Гройсман

Про це повідомила заступник міністра аграрної політики та продовольства з питань євроінтеграції Ольга Трофімцева на круглому столі в Києві.

"Вже за 10 місяців цього року наш двосторонній товарообіг становить майже 900 мільйонів доларів, якщо бути точною - 895 мільйонів доларів. Тобто я впевнена, що і в цьому році Туреччина буде країною-мільярдером у сенсі як раз двостороннього товарообігу в АПК", - сказала вона.

При цьому Трофімцева уточнила, що в 2017 році товарообіг між Туреччиною та Україною становив близько 3 мільярдів доларів, з яких 1 мільярд припав на продукцію агропромислового комплексу.