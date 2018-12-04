McDonald's судиться з українською компанією через торговельну марку Mc'Corn – ЗМІ

Судові розгляди, як стверджується, тривають вже третій місяць, але підготовче засідання у справі постійно переносять.

Американська корпорація McDonald's просить суд заборонити українському холдингу «Асканія Трейдинг» використання торгових марок Mc'Corn і McCorn.

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Як повідомляє LIGA.net, про це йдеться в ухвалі Господарського суду Києва від 29 листопада.

Згідно з матеріалами справи, McDonald's International Property Company зі штату Делавер подала позов до українського Міністерства економічного розвитку і торгівлі та київського ТОВ «Асканія Трейдінг» з вимогою заборонити використання зазначених торговельних марок.

Зазначається, що засновниками української компанії, за даними YouControl, є Валентин Пономаренко та Олег Журавський.

Mc'Corn, згідно з інформацією на сайті компанії, є власним брендом «Асканії Трейдинг». Продукція під ТМ Mc'Corn випускається у співпраці з найбільшим європейським виробником попкорну для приготування в мікрохвильовій печі, датською компанією Popz Holding LLC.

Американський фастфуд-гігант вимагає заборонити «Асканії-Трейдинг» використовувати та передавати право власності на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 130111 і 130112 від 11 жовтня 2010 року іншим особам або відмовлятися від вказаних свідоцтв на знаки для товарів та послуг.

Судові розгляди, як стверджується, тривають вже третій місяць, але підготовче засідання у справі постійно переносять - процес затягується.

В українському офісі «МакДональдз» конкретизувати причину та деталі суперечки відмовилися, повідомивши, що інформація є конфіденційною. Допускається, що американців могла збентежити перша частина неймінгу бренду - Mc.

У квітні повідомлялося, що в Києві біля метро Печерська припинив роботу ресторан McDonald's. Це перший випадок закриття ресторану міжнародної мережі в Україні, не рахуючи зони АТО і Криму.