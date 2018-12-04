Експерт підрахував, скільки мільярдів може отримати держава від продажу держземель
Економічний ефект від продажу половини державних земель сільськогосподарського призначення складе не менше 12,4 млрд доларів.
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Про це під час прес-конференції заявив заступник виконавчого директора «Центру економічної стратегії» Дмитро Яблоновський.
«Якщо продати половину держземель, ми могли б отримати 12,4 млрд доларів. Це за рахунок продажу половини держземель і за рахунок збільшення ПДВ через збільшення споживання, якби частина приватних власників теж продала свої паї», - сказав він.
За словами експерта, зараз такі земельні ділянки або здаються в оренду за заниженою ціною, або перебувають у віданні держпідприємств, які використовують їх через різні схеми.
«Тому ми вважаємо, що потрібно думати про приватизацію і позбавити корупціонерів ще одного джерела доходів», - зазначив експерт, додавши, що навіть після продажу держземель ніхто не скасує регулярні платежі, які будуть надходити від її використання в держбюджет.
Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада подовжила чинний в Україні з 2001 року мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення до 2019 року.
Згідно із запропонованою урядом моделлю проведення земельної реформи, купувати землю, у разі скасування мораторію, зможуть виключно громадяни України - фізичні особи, при цьому максимальний поріг власності одного громадянина не буде перевищувати 200 га. При цьому робоча група при Міністерстві аграрної політики та продовольства допускає можливість продажу земельних ділянок з урахуванням ряду обмежень невеликим господарствам - юридичним особам.
За оцінкою Світового банку, відміна мораторію дозволить приносити економіці України 0,7-1,5 млрд дол. щорічно.
При цьому у вересні 2018 року президент України Петро Порошенко висловив сумнів у тому, що найближчим часом Верховна Рада зробить відкритим ринок землі, особливо з урахуванням того, що вже фактично розпочалася передвиборча кампанія.