Прийняв 302 тисячі тон зерна: елеватор ''Укрлендфармінг'' у Дубно показав вражаючі результати

Сумарна добова потужність комплексу – приймання 12 тис. т, сушіння – майже 10 т, відвантаження – 6,4 тис. тонн.

Елеватор компанії "Укрлендфармінг" Бахматюка в Дубно Рівненської області прийняв у 2018 році 302 тис. т зерна.

Про це повідомив під час зустрічі із журналістами Андрій Латаш – директор двох елеваторів в Дубно, які входять в групу компаній "Укрлендфармінг": ПрАТ "Західний торгово-промисловий дім" та ТзОВ СП "Нива".

Елеваторний комплекс має потужність одночасного зберігання зерна у 285 тис. тон. Частина прийнятого зерна вже відправлено на експорт. У ході спеціального візиту на елеваторний комплекс нам вдалося розпитати директора підприємства про специфіку роботи елеватора.

Перша лінія комплексу побудована у 2008 році на обладнанні вітчизняного виробництва Карлівського машинобудівного заводу, а друга – у 2014 році на обладнанні всесвітньо визнаних виробників AGI (Канада),Sprengland, GSI (США), Buhler (Німеччина).

Сумарна добова потужність комплексу – приймання 12 тис. т, сушіння – майже 10 т, відвантаження – 6,4 тис. тонн.

Соціальна цінність роботи елеватора в регіоні висока. Наприклад, на підприємстві задіяні цілий рік більше 130 людей. Якщо враховувати їх сім'ї, то Дубенський елеваторний комплекс забезпечує добробут близько 500 жителів міста. Крім того, близько 35 підприємств міста та області є партнерами елеваторного комплексу – це середні й малі фермери, які звозять на елеватор зерно з територій в тисячі гектарів.

ПрАТ "Західний торгово-промисловий дім" та ТОВ СП "Нива" – одні з найбільших платників податків в дубенський міський бюджет. Тільки за січень-жовтень 2018 року сумарно сплачено податків і зборів на 7,5 млн гривень. Ця сума становить майже 2% від доходів загального фонду бюджету (за інформацією на сайті Дубенської міськради він становить 3,7 млрд гривень на 2018 рік).

Основне призначення елеватора – приймання, очищення, зберігання і відвантаження зерна. Елеватор в основному приймає кукурудзу і пшеницю, також може приймати соняшник, сою, ячмінь і ріпак. Якість зерна визначають у сучасній лабораторії. Відбір проб з вантажівок відбувається автоматично, на платформі ваг.

Сушать зерно в сушильному комплексі потужністю 501 т/годину, який у разі необхідності може працювати цілодобово. Для тривалого зберігання великих партій зерна встановлено 17 силосів, кожен із активною вентиляцією.

Для очищення зерна використовується найсучасніше обладнання передових виробників, а саме очисні машини компанії BUHLER із системою аспіраційного відділення легких домішок та рукавні фільтри компанії Airlanco.

"Підприємство має всі дозвільні документи на викиди, регулярно проходить перевірки органами контролю. Останні дослідження проб повітря з прилеглих територій ми проводили 5 листопада, результат – шкідливих домішок не виявлено. Наші співробітники регулярно проходять медогляд – за роки роботи елеваторного комплексу не зафіксовано жодного випадку професійного захворювання легеневих хвороб або алергії", – ділиться Андрій Латаш.

Комплекс в Дубно входить в елеваторну мережу Групи компаній "Укрлендфармінг" із загальною потужністю одноразового зберігання зерна в 2,6 млн тон. Найбільший елеватор Група побудувала в Сумській області. ТОВ "Агротермінал Констракшн" має потужність 480 тис. т одноразового зберігання зерна.