В Україні зросла прибутковість виробництва молока

Основною причиною зростання прибутку стало підвищення закупівельної ціни на молоко.

Прибутковість виробництва молока в Україні в листопаді зросла на 8,4% завдяки підвищенню закупівельних цін на молоко, повідомив економіст інвестиційного центру Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (FAO) Андрій Ярмак на своїй сторінці в Facebook.

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"Третій місяць поспіль Український молочний індекс (УМІ), розроблений проектами ФАО і ЄБРР, демонструє впевнене зростання на тлі падіння світових молочних індексів. У листопаді 2018 УМІ зріс на 8,4%, а за три місяці - вже на 28,5%", - написав він.

Ярмак зазначив, що в листопаді основною причиною зростання прибутковості молока стало підвищення закупівельної ціни на молоко, в той час як у попередніх місяцях цей індекс зростав за рахунок здешевлення кормового раціону.

Водночас, експерт зазначив, що попри зростання протягом останніх трьох місяців, прибутковість виробництва молока в листопаді 2018 року була нижчою на 13,2% порівняно з листопадом 2017 року і на 10,3% нижче, ніж у середньому за останні сім років для цього місяця. Крім того, загальний показник УМІ за 11 місяців 2018 року був нижче торішнього на 14,4% і нижче, ніж середній на 7,4%.

Тому, додав Ярмак, не дивлячись на зростання УМІ протягом останніх місяців, поточний рік "точно не буде дуже прибутковим для виробників молока".

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики, виробництво молока в Україні у 2017 році становило 950 тис. тонн, що на 2% більше, ніж в 2016 році. Українські підприємства в 2017 році скоротили виробництво молоковмісних продуктів на 1,4% порівняно з 2016 роком – до 141 тис. тонн.

За даними FAO, українські виробники молока за підсумками 2017 року збільшили експорт молочної продукції на 82,4% в порівнянні з 2016 роком, коли було експортовано 109,2 тис. тонн на суму 158 млн дол.