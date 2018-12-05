Українські аграрії б'ють власні рекорди - намолотили понад 69 мільйонів тонн зерна

Середня врожайність зернових становить 47,4 ц/га.

Українські аграрії, станом на 5 грудня, намолотили 69,3 млн тонн зернових з площі 14,6 млн га, або 99% до прогнозу, при врожайності 47,4 ц/га, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства.

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Зокрема, ранніх зернових і зернобобових намолочено 34,3 млн тонн з площі 9,9 млн га при врожайності 34,8 ц/га; кукурудзи - 34,1 млн тонн з площі 4,4 млн га, або 97% до прогнозу, при врожайності 77 ц/га; гречки - 136 тис. тонн з площі 108 тис. га, або 99% до прогнозу, при врожайності 12,6 ц/га; проса - 78 тис. тонн з площі 51 тис. га, або 98% до прогнозу, при врожайності 15,4 ц/га.

Крім того, соняшнику зібрано 13,8 млн тонн з площі 6 млн га (99,8%) при врожайності 22,8 ц/га; сої - 4,4 млн тонн з площі 1,7 млн га (99%) при врожайності 25,8 ц/га; ріпаку - 2,7 млн тонн з площі 1 млн га при врожайності 26,1 ц/га.

Цукрових буряків накопано 13,5 млн тонн з площі 274 тис. га, або 98% до прогнозу, при врожайності 494 ц/га.

Як повідомляв УНІАН, урожай зернових у 2018 році вже перевищив історичний максимум 2016 року, коли було зібрано 66 млн тонн зернових.

Згідно з даними Державної служби статистики, урожай зернових і зернобобових культур в Україні в 2017 році зменшився на 7,3% порівняноі з 2016 роком і становить 61,3 млн т.