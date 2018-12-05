Українські аграрії експортували понад 19 мільйонів тонн зернових

Експорт пшениці становив 9,4 млн тонн.

Українські аграрії з початку 2018-2019 маркетингового року (МР, липень 2018 - червень 2019) станом на 5 грудня експортували понад 19 млн тонн зернових, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

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Зокрема, пшениці відправлено на експорт 9,4 млн тонн, ячменю - 3 млн тонн, кукурудзи - 6,2 млн тонн.

Крім того, за звітний період аграрії поставили на зовнішні ринки 98 тис. тонн пшеничного борошна.

Як повідомляв УНІАН, за попередніми даними, в 2017-2018 МР аграрії експортували 39,4 млн тонн зерна.