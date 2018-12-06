Урожай зернових в Україні може перевищити 70 мільйонів тонн - експерти

Разом з тим урожай пшениці очікується на рівні 25,1 мільйона тонн, що на 4,2% менше, ніж у минулому році.

За підсумками 2018 року урожай зернових в Україні може збільшитися на 13,4% порівняно з минулим роком і становитиме 70,2 мільйона тонн, повідомила прес-служба Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки".

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"За розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, уточненими на основі статистичних даних станом на 1 листопада та експертної оцінки до кінця року, в 2018 році обсяги виробництва зернових і зернобобових культур перевищать минулорічні показники в 61,9 мільйона тонн на 13,4% і складуть 70,2 мільйона тонн", - йдеться в повідомленні.

Експерти зазначили, що збільшення валового збору зернових і зернобобових зумовлено переважно збільшенням врожайності кукурудзи на 40,8% – з 54,6 ц/га до 76,9 ц/га. В результаті її виробництво, як очікується, зросте майже на 42,7% і складе 35,2 мільйона тонн проти торішніх 24,7 мільйона тонн.

Разом з тим пшениці в цьому році буде зібрано на 4,2% менше, ніж минулого року, - 25,1 мільйона тонн. Експерти зазначили, що такі обсяги виробництва достатні для повного задоволення внутрішніх потреб у продовольчому зерні.

Виробництво гречки в 2018 році очікується на рівні 146,9 тисячі тонн, що на 18,6% менше, ніж у минулому році. За словами експертів, скорочення врожаю гречки викликане істотним зменшенням площ під цю культуру - на 42,9% порівняно з минулим роком.

Експерти додали, що врожай рису очікується на рівні 77,1 тисячі тонн, або на 20,6% більше, ніж у минулому році, завдяки збільшенню врожайності цієї культури майже на чверть.

Очікується також, що урожай гороху зменшиться до 825 тисяч тонн, або на 24,8% у порівнянні з минулим роком, а урожай ячменю - до 7,5 мільйона тонн, що на 9,1% менше в порівнянні з минулим роком. Урожай проса зменшиться на 3,9% порівняно з минулим роком - до 81,2 тисячі тонн, вівса - на 7% до 438,7 тисячі тонн, жита - на 20,3% до 405 тисяч тонн.

Таким чином, зазначили експерти, у досить складних умовах 2018 року українські аграрії забезпечили історичний рекорд валового збору зернових і зернобобових культур та достатні для покриття внутрішніх потреб обсяги виробництва основних продовольчих культур.

Як повідомляв УНІАН, станом на 5 грудня українські аграрії намолотили 69,3 мільйона тонн зернових.

Урожай зернових в 2018 році вже перевищив історичний максимум 2016 року, коли було зібрано 66 мільйонів тонн зернових.

Згідно з даними Державної служби статистики, урожай зернових та зернобобових культур в Україні у 2017 році зменшився на 7,3% порівняно з 2016 роком і становив 61,3 мільйона тонн.