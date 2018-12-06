Укрлендфармінг Бахматюка увійшов до рейтингу кращих роботодавців України

Укрлендфармінг відзначений серед трьох підприємств агросектору - найкращих роботодавців, як компанія, що надає хороші можливості для кар’єри молодим спеціалістам.

Агрохолдинг Укрлендфармінг (Ukrlandfarming) українського бізнесмена Олега Бахматюка увійшов до щорічного рейтингу кращих роботодавців України за версією видання «Фокус».

Редакція обирала найкращих роботодавців - підприємств 10 галузей економіки, що формують ВВП нашої країни. Відзначались підприємства, у яких збалансований рівень зарплати і можливості кар'єрного росту.

Так, Укрлендфармінг відзначений серед трьох підприємств агросектору - найкращих роботодавців, як компанія, що надає хороші можливості для кар’єри молодим спеціалістам, оскільки в агрохолдингу передбачена програма стажування студентів четвертих та п'ятих курсів. Після її успішного проходження молодих фахівців працевлаштовують на підприємствах агрохолдингу.

Як найкращі роботодавці в інших галузях в рейтингу відзначені такі компанії як Райффайзен Банк Аваль, Нафтогаз України, Coca cola, ДТЕК, METRO Cash & Carry та інші.

Група компаній Укрлендфармінг - це вертикально інтегрований агрохолдніг, що володіє земельну банком площею 570 тис. га. Компанія експортує продукцію в 40 країн. Укрлендфармінг (Ukrlandfarming) управляє більш ніж 300 підприємствами в 600 населених пунктах країни і є одним з найбільших платників податків в Україні. На підприємствах групи компаній працюють понад 5 тис. осіб.