Укрлендфармінг Бахматюка увійшов до рейтингу кращих роботодавців України
Агрохолдинг Укрлендфармінг (Ukrlandfarming) українського бізнесмена Олега Бахматюка увійшов до щорічного рейтингу кращих роботодавців України за версією видання «Фокус».
Редакція обирала найкращих роботодавців - підприємств 10 галузей економіки, що формують ВВП нашої країни. Відзначались підприємства, у яких збалансований рівень зарплати і можливості кар'єрного росту.
Так, Укрлендфармінг відзначений серед трьох підприємств агросектору - найкращих роботодавців, як компанія, що надає хороші можливості для кар’єри молодим спеціалістам, оскільки в агрохолдингу передбачена програма стажування студентів четвертих та п'ятих курсів. Після її успішного проходження молодих фахівців працевлаштовують на підприємствах агрохолдингу.
Як найкращі роботодавці в інших галузях в рейтингу відзначені такі компанії як Райффайзен Банк Аваль, Нафтогаз України, Coca cola, ДТЕК, METRO Cash & Carry та інші.
Група компаній Укрлендфармінг - це вертикально інтегрований агрохолдніг, що володіє земельну банком площею 570 тис. га. Компанія експортує продукцію в 40 країн. Укрлендфармінг (Ukrlandfarming) управляє більш ніж 300 підприємствами в 600 населених пунктах країни і є одним з найбільших платників податків в Україні. На підприємствах групи компаній працюють понад 5 тис. осіб.