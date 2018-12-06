В Україні вводять нове маркування харчових продуктів: що зміниться

Рада впровадила вимоги про надання точної та зрозумілої для споживача інформації про харчові продукти. Законом забороняється використання інформації, яка може ввести споживача в оману.

Верховна Рада вдосконалила маркування харчових продуктів і впроваджує вимоги про надання точної та зрозумілої для споживача інформації про харчові продукти.

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За ухвалення відповідного законопроекту №8450 «Про інформацію для споживачів про харчові продукти» проголосував 231 народний депутат при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Під час представлення документа народний депутат Олександр Бакуменко (фракція «Блок Петра Порошенка») зазначив, що основною метою законопроекту є забезпечення належної поінформованості споживачів щодо харчових продуктів, а ухвалення законопроекту дозволить виконати зобов'язання перед ЄС.

«Здійснення споживачами свідомого вибору є важливим як для забезпечення конкуренції, так і для підвищення благополуччя споживачів, а також боротьби з такими проблемами, як ожиріння, гіпертензія та цукровий діабет. Хочу зазначити, що цей законопроект погоджений із проектом технічної допомоги ЄС «Вдосконалення системи контролю безпечності харчових продуктів в Україні», з усіма асоціаціями в Україні та Держпродспоживслужбою», - сказав він.

Бакуменко зазначив, що законопроектом забороняється використання інформації, яка може ввести споживача в оману.

«Важливим аспектом, який врегульовано законопроектом, є забезпечення надання точної та зрозумілої людям інформації щодо харчових продуктів. Серед основних нововведень законопроекту - встановлення вимог до мінімального розміру шрифту, яким надається інформація про харчовий продукт. Також регламентація вимог про надання інформації про алергени, впровадження однакових вимог до надання інформації про харчові продукти, продаж яких здійснюється дистанційним способом і в магазині. Впровадження вимоги щодо інформування споживачів про використання при виробництві харчового продукту створених наноматеріалів, інформування споживачів про використання в харчовому продукті рафінованої або пальмової олії», - сказав депутат.

Також законопроект передбачає надання споживачеві інформації про те, чи піддавався продукт заморожуванню і розморожуванню, застосування нового підходу до зазначення терміну придатності продукту залежно від того, чи є продукт таким, що швидко псується.

Бакуменко додав, що за введення в оману споживачів Держпродспоживслужба зможе накладати великі штрафні санкції на виробників продукції.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, документ розроблено з метою приведення українського законодавства у відповідність до положень Регламенту Європейського парламенту і Ради (ЄС) №1169/2011 від 25 жовтня 2011 року про надання споживачам інформації про харчові продукти.

«Проект закону сприятиме уніфікації правил надання споживачам інформації про харчові продукти, забезпеченню правової визначеності та зменшенню адміністративного тиску на операторів ринку, відповідальних за інформацію про харчові продукти, а також позитивно вплине на забезпечення інтересів громадян шляхом впровадження вимог про надання точної, достовірної та зрозумілої для споживача інформації про харчові продукти. Проектом закону встановлюються загальні положення щодо маркування харчових продуктів, дія яких може поширюватися на всі харчові продукти або на певні їх категорії», - йдеться в документі.

Зазначається, що проектом закону чітко регулюються обов'язки операторів ринку харчових продуктів, відповідальних за надання інформації про харчові продукти.

Забороняється використання інформації, яка може ввести споживача в оману, особливо в частині властивостей і характеристик харчових продуктів та наслідків їх споживання, а також у частині приписування харчовим продуктам лікувальних властивостей. Зазначена заборона поширюється також на рекламу й представлення харчових продуктів.

Також передбачено відхід від вимоги про обов'язкове надання інформації про поживну цінність щодо певних категорій харчових продуктів, які не піддавалися переробці або щодо яких інформація про поживну цінність не є визначальним фактором прийняття споживачами рішення про їхню купівлю, або площа упаковки яких занадто мала, щоб вмістити всю інформацію для задоволення вимог до маркування.

Очікується, що реалізація законопроекту дозволить створити результативний механізм інформування споживачів про харчові продукти або інгредієнти, їх склад і поживну цінність, спосіб споживання, а також дозволить зменшити навантаження на операторів ринку шляхом систематизації вимог до інформації про харчові продукти в одному законі, гармонізованому з законодавством Європейського Союзу.

Як повідомляв УНІАН, у липні цього року Рада підтримала законопроект «Про інформацію для споживачів про харчові продукти» в першому читанні.