Росспоживнагляд не пояснив причин заборони української солі

Державне підприємство «Артемсіль» і Міністерство аграрної політики і продовольства не одержували від Росспоживнагляду офіційних повідомлень про причини заборони на постачання солі української компанії на російський ринок.

«Підприємство «Артемсіль» і Мінагрополітики України жодних офіційних звернень і претензій до якості соляної продукції не одержували. На письмові звернення представники Росспоживнагляду поки що не надали жодних пояснень», - повідомляє прес-служба Мінагропроду.

У міністерстві зазначили, що «Артемсіль» добровільно сертифікує свою продукцію як в українській системі сертифікації, так і в російській. При цьому на кухонну, кам'яну і харчову сіль у підприємства є всі висновки санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров'я України і Росспоживнагляду.

«Вся продукція, яка випускається, відповідає вимогам українського, російського і міжнародних стандартів», - запевнили в Мінагропроді.

Читайте такожМедведєв заявив, що Росія заборонила поставки українських продуктів через європейські техстандартиЯк повідомляв УНІАН, Росспоживнагляд з 26 січня заборонив ввезення харчової солі виробництва держпідприємства «Артемсіль». Причиною заборони стала нібито невідповідність цього продукту вимогам, що пред'являються до вмісту домішок, йоду і органолептичних показників.

Довідка УНІАН. «Артемсіль» - найбільший виробник кухонної солі в Центральній і Східній Європі. Виробничі потужності компанії розміщені в м. Соледар (Донецька обл.). Продукція компанії експортується до 22 країн світу.