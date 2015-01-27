Україна з липня експортувала більше 21 мільйона тонн зерна

Українські аграрії станом на 26 січня з початку поточного маркетингового року (МР, липень 2014 р. - червень 2015 р.) експортували 21,2 млн тонн зернових.

Про це повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства.

За даними міністерства, обсяг експорту пшениці становив 8,6 млн тонн, кукурудзи - 8,6 млн тонн, ячменю - 3,8 млн тонн, інших зернових - 0,2 млн тонн.

Крім того, станом на 26 січня на кораблі завантажено 153 тис. тонн зернових.

Читайте такожУкраїна зібрала рекордний врожай зернових за роки незалежностіЯк повідомляв УНІАН, Міністерство економічного розвитку і торгівлі прогнозує експорт зернових з України у 2014/2015 МР на рівні 37,8 млн тонн проти 32,4 млн тонн, які країна поставила на зовнішні ринки в попередньому МР.

Разом з тим, за інформацією учасників зернового ринку, Мінагропрод обговорює із зернотрейдерами допустимі обсяги експорту пшениці і кукурудзи до кінця 2014/2015 МР. Зокрема, допустимий обсяг експорту продовольчої пшениці планується визначити на рівні 1,2 млн тонн до кінця МР, фуражної - 3,2 млн тонн, кукурудзи - 13,2 млн тонн.